Nueva Alianza presidirá Mesa Directiva del Congreso de Puebla

La bancada del Partido Acción Nacional (PAN) fue relegada de la presidencia de la Mesa Directiva del Congreso de Puebla para el nuevo periodo ordinario de sesiones, pues quedó en manos de Nueva Alianza.

Aunque la posición le correspondía al partido blanquiazul, por ser la cuarta fuerza política en el Poder Legislativo, no llegaron a un acuerdo al interior de la Junta de Gobierno y Coordinación Política.

En ese sentido, la presidencia de la Mesa Directiva será ocupada por Elías Lozada Ortega de Nueva Alianza, del 15 de septiembre de 2025 al 14 de marzo de 2026.

En tanto, las vicepresidencias serán asumidas por Pavel Gaspar Ramírez (de Morena) y Celia Bonaga Ruíz (del PAN).

Las diputadas Nayelli Salvatori Bojalil (Morena) y Esther Martínez Romano (PT) ocuparán las secretarías.

Mientras que en las posecretarías estarán María Fernanda de la Barreda Angon del Partido Verde y Fedhra Isabel Suriano Corrales de Movimiento Ciudadano.

La integración de la nueva Mesa Directiva del Congreso del Estado se votará en sesión extraordinaria este jueves, para que entre en funciones el próximo 15 de septiembre.

