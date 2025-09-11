BUAP cierra votación para elegir rectoría 2025-2029

Las casillas instaladas en las 44 unidades académicas de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) cerraron a las 18:00 horas, por lo que la Comisión Electoral espera tener los resultados preliminares después de las 22:00 horas de quien se perfilará como titular de la rectoría de la máxima casa de estudios.

Al cierre de las casillas, cada Mesa Directiva comenzó con el recuento de los votos para realizar las actas y después llevar los paquetes electorales al edificio Carolino, en donde van a concentrar inclusive los votos de los complejos regionales.

En la Facultad de Filosofía y Letras, la Mesa Directiva hizo el recuento frente a los representantes de los tres candidatos de los diferentes sectores universitarios, en los que se observó una tendencia mayoritaria de la candidata Lilia Cedillo Ramírez en el conteo de alumnos de posgrados. Sin embargo, se mantiene el conteo en el resto de los sectores.

Serán los integrantes de la Comisión Electoral quienes suban los resultados a la página oficial de las elecciones de la máxima casa de estudios durante la jornada.

Hay que recordar que en el proceso de elección hay voto sectorial, es decir, que será hasta la sesión de Consejo Universitario donde sus integrantes emitirán su sufragio conforme a la elección de sus representados.

Editor: César A. García

