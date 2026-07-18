Condenan a José María N. a 56 años por desaparición de Paulina Camargo

José María N. fue condenado a 56 años y 3 meses de prisión por la desaparición de Paulina Camargo Limón, informó su madre Rocío Limón Maldonado.

“Se logró hacer justicia para ella y para el bebecito; esto es muy lastimoso, muy doloroso. Hoy por hoy puedo decirles que valió la pena la lucha“, agregó.

Al salir de la audiencia de la individualización de la pena, en la que se fijó como reparación del daño 4 mil Unidades de Medida de Actualización, un estimado de casi medio millón de pesos, la madre de Paulina adelantó que seguirán con su búsqueda.

“El hecho se dio y ya no lo podemos cambiar, Paulina continúa desaparecida y José María es culpable de su desaparición; hoy puedo decirlo sin temor y sin vulneración, él es el culpable como lo fue hace casi once años. Es un acto verdaderamente terrible, un acto de odio, un acto que ningún ser humano debe hacer sobre alguien que confía”, agregó.

Rocío compartió que la condena es un logro importante para su familia, que ha estado presente a lo largo de estos 11 años.

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Sin embargo, lamentó que, durante el juicio que duró cinco meses, se negara a aportar cualquier dato sobre el paradero de Paulina.

José María N. tenía 20 años cuando fue detenido en agosto de 2015 por la desaparición de Paulina embarazada. De acuerdo con los asesores legales de la familia Camargo Limón, el Tribunal de Enjuiciamiento va a determinar cuántos años de los que ha estado en prisión le van a tomar en cuenta, si 11 desde que lo aprehendieron o solo dos de la prisión preventiva por el delito de desaparición de personas, ya que antes había sido condenado por homicidio y aborto y luego absuelto.

De tomarse en cuenta los 11 años, José María saldría de prisión a los 76 años y, en caso de solo contar los dos años de prisión preventiva por desaparición, podría salir a los 85 años de prisión.

La defensa de José María advirtió que impugnará la sentencia del Tribunal de Enjuiciamiento, por lo que la familia Camargo Limón librará otra batalla legal.

Editor: César A. García

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