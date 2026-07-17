Entregan títulos de Derecho Burocrático en antigua sede del Congreso

La antigua sede del Congreso de Puebla fue sede de la entrega de 19 títulos profesionales de la Licenciatura en Derecho Burocrático del Instituto Nacional de Estudios Sindicales y de Administración Pública (INESAP) de la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado (FSTSE).

El INESAP es una institución dedicada a la formación y actualización de profesionales enfocados en las ciencias jurídicas, sociales y administrativas, que impulsa el desarrollo del sector público. En este sentido, las y los presentes destacaron que las personas graduadas están listas para afrontar los retos actuales de la administración pública.

Durante el evento estuvieron presentes el Secretario General del Congreso, Julio Leopoldo de Lara Valera; la subsecretaria de Empleo e Inspección, Raquel Medel Valencia; la coordinadora de la Antigua Sede del Congreso del Estado, Rocío García Olmedo; y la Secretaria General del Comité Estatal FSTSE en Puebla, Rosa de Lourdes García Tovar.

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