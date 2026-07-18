San Pedro Cholula ofrece Curso de Verano 2026 “Entre Aves”

Con el objetivo de fomentar la actividad física, el sano esparcimiento y el desarrollo integral de la niñez y la juventud durante el periodo vacacional, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, a través de la Dirección de Deporte, invita a las familias cholultecas a inscribir a sus hijas, hijos y jóvenes al Curso de Verano 2026 “Entre Aves”.

El curso se llevará a cabo del 27 de julio al 21 de agosto en las instalaciones del Deportivo Tlachtli y está dirigido a niñas, niños y jóvenes de 6 a 18 años de edad, en un horario de 9:00 a 14:00 horas.

Esta iniciativa forma parte del compromiso de la presidenta municipal, Tonantzin Fernández, por impulsar actividades que fortalezcan el desarrollo físico, social y emocional de las nuevas generaciones. Durante el curso, las y los participantes podrán practicar y aprender disciplinas como taekwondo, fútbol, básquetbol, voleibol, natación y box.

Al respecto, el director de Deporte, Julio Blanco, informó que las inscripciones ya se encuentran abiertas y deberán realizarse directamente en las instalaciones del Deportivo Tlachtli. La cuota de recuperación es de 867 pesos por participante, mientras que para la inscripción de hermanos se ofrece una tarifa preferencial de 1,515 pesos.

Para completar el registro, las personas interesadas deberán presentar dos fotografías tamaño infantil, certificado médico del participante, comprobante de domicilio, copia del acta de nacimiento del menor y copia de la identificación oficial (INE) del padre, madre o tutor.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de San Pedro Cholula reafirma su compromiso de seguir promoviendo espacios que impulsen la educación, la salud y el deporte, contribuyendo a la formación integral de niñas, niños y jóvenes, así como al fortalecimiento del tejido social.

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