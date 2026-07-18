Bety Sánchez inicia pavimentación de la calle Narciso Mendoza

Al recordar que durante su campaña se comprometió a pavimentar la calle Narciso Mendoza en Ayehualulco, la presidenta municipal de Zacatlán, Bety Sánchez, dio el banderazo de inicio de obra para transformar la vida de las y los vecinos de esta comunidad.

Acompañada por las y los vecinos, Bety Sánchez dijo que es una mujer de palabra, por lo que con mucho gusto acudía al inicio de la pavimentación con concreto hidráulico de esta calle, cuya necesidad era histórica por parte de la gente.

Además, señaló que con esta pavimentación, ya no habrá inundaciones y, sobre todo, mejorará la calidad de vida de las niñas y los niños de Ayehualulco, pues ya no llegarán con los zapatos, además de la ropa mojada o enlodada.

También recordó que ha estado presente en la comunidad desde el inicio de su administración, pues precisamente esta calle se vio beneficiada con el programa de #TransformandoCaminos, para embalastrar previo a la época de lluvias. Recordó que a través del programa #ZacatlánIluminado, se colocaron diversas luminarias en las calles de la comunidad.

Además, gracias a que la gente puede elegir sus propias obras al participar en el COPLADEMUN, es que la pavimentación de la calle Narciso Mendoza será una realidad.

Por su parte, la juez de Paz, Nayelli Aguilar, agradeció a la presidenta por la sensibilidad, por mantener un gobierno de puertas abiertas, por cumplir con su palabra y, sobre todo, por preocuparse por la niñez.

Finalmente, la directora de Infraestructura, Martha Escobedo, explicó en qué consistirán los trabajos de esta primera etapa de obra, que incluirán obras hídricas, la pavimentación, guarniciones y banquetas, luminarias y señalética.

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