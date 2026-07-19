Proponen reconocer violencia estética como daño contra las mujeres

La diputada Esther Martínez Romano presentó una iniciativa para reformar la Ley para el Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Puebla, con el propósito de incorporar, en el ordenamiento legal, la violencia estética como un tipo de violencia.

La propuesta plantea adicionar una fracción VIII al artículo 10, recorriéndose la actual fracción VIII para quedar como fracción IX, de la ley para definir la violencia estética como cualquier acción u omisión basada en género que, mediante presión, imposición, coacción, intimidación, amenazas, discriminación, humillación, rechazo, ridiculización o cualquier práctica similar, obligue o condicione a una mujer a modificar, ocultar o adecuar su apariencia física a estereotipos o patrones de belleza.

La legisladora señaló que este tipo de violencia vulnera la dignidad, la autoestima, la salud, la integridad, la igualdad, la libertad, la autonomía y el libre desarrollo de la personalidad de las mujeres, al imponer estándares estéticos que generan exclusión y discriminación por motivos relacionados con la apariencia física.

Asimismo, la iniciativa establece que la violencia estética puede manifestarse mediante criterios sexistas, racistas, edadistas, capacitistas, gordofóbicos, clasistas o cualquier otra forma de discriminación vinculada con el aspecto físico, el peso, la talla, el color de piel, la edad, la forma de vestir, el arreglo personal, el cabello o la condición de discapacidad.

Con esta propuesta legislativa, la diputada Esther Martínez Romano busca fortalecer el marco jurídico estatal para reconocer una forma de violencia que afecta el bienestar físico y emocional de las mujeres, así como promover acciones institucionales para prevenirla y atenderla.

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