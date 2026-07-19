Impiden tráfico ilegal de hormigas desde México; serían enviadas a Asia

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró un cargamento de 105 hormigas reina del género Pogonomyrmex que pretendía ser enviado por paquetería desde El Salto, Jalisco, hacia Laos, bajo la etiqueta falsa de “figuras de colección”.

El aseguramiento ocurrió el 9 de julio, cuando personal de la Profepa recibió un reporte de una empresa de paquetería que detectó un envío sospechoso. Al abrir la caja de cartón, se constató un método de ocultamiento de fauna viva dentro de contenedores de juguetes plásticos.

Uno de los juguetes albergaba en el interior de su cabeza 22 tubos de ensayo, con un ejemplar dentro de cada uno. De estos, 13 hormigas estaban vivas y nueve ya habían muerto. El segundo juguete contenía ocultos en su estructura 83 tubos, correspondientes a 74 ejemplares vivos y nueve muertos.

Personal de la Profepa recibió el reporte de una empresa de paquetería sobre un cargamento sospechoso; al inspeccionar, se constató el ocultamiento de fauna viva dentro de juguetes.



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Los ejemplares fueron identificados y revisados por un experto en mirmecología, quien dictaminó la inviabilidad de mantener dicha cantidad de hormigas en cautiverio debido a sus altas demandas biológicas.

La especie es nativa y tiene distribución en territorio mexicano, por lo que los 87 ejemplares sobrevivientes fueron liberados en el Área Natural Protegida de Cerro Viejo, en Jalisco.

La dependencia recordó que la posesión o comercialización de fauna silvestre sin la documentación legal es un delito federal.

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