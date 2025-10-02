Rescatan a un mono araña en Tecamachalco

Personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil Municipal de Tecamachalco rescató la mañana del martes 30 de septiembre de 2025 un mono araña, especie en peligro de extinción, que fue localizado deambulando sobre el Libramiento Sur Santa Rosa-Alseseca.

El operativo inició aproximadamente a las 9:00 horas, cuando automovilistas que circulaban por esta vialidad captaron en imágenes al primate y dieron aviso a los números de emergencia. Los cuerpos de rescate iniciaron de inmediato la búsqueda en las inmediaciones del barrio San Antonio y el libramiento.

Minutos después de las 10:00 horas, lograron localizar al ejemplar dentro de un domicilio particular, donde una familia ya lo había resguardado para ponerlo a salvo.

Tras ser entregado a las autoridades, el pequeño mono araña fue trasladado al C4 del municipio de Tecamachalco, en espera del arribo de personal especializado de la Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial (Smadsot).

Las autoridades presumen que el primate escapó de algún domicilio particular de la zona. Como parte del protocolo, el mono araña será valorado por especialistas para descartar que sufra de alguna enfermedad y determinar las condiciones de su posible reincorporación a su hábitat natural.

La compra, venta y posesión de este animal están estrictamente prohibidas, siendo actividades que pueden derivar en multas económicas y hasta penas de cárcel según la legislación ambiental mexicana.

