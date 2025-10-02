Pierden prueba documental en audiencia por feminicidio de Cecilia Monzón

El Poder Judicial “perdió” por cuatro horas una prueba documental en el juicio por feminicidio de la activista Cecilia Monzón, el cual retrasó el arranque de la audiencia llevada a cabo el miércoles pasado.

Así lo denunció su hermana Helena Monzón, quien relató que el Poder Judicial falló en el resguardo de un documento probatorio, ya que al iniciar la audiencia a las 9:30 horas, el administrador responsable no lo ubicaba, por lo que el Tribunal Superior de Justicia presentó una queja.

“Es gravísimo que en un caso de feminicidio como el de mi hermana Cecilia Monzón, se pueda poner en riesgo por parte del Poder Judicial una prueba de esta manera; es insostenible, injustificable y es preocupante, porque todo lo que hemos pedido mi familia y yo es un juicio con garantías”, sostuvo.

Helena aseguró que la prueba no era clave en el proceso, pero es importante debido al trabajo que cuesta desahogarlas; sin embargo, consideró que es una negligencia grave del Poder Judicial de Puebla.

La hermana de la activista relató que esperaron en la sala hasta que encontraran el documento y fue hasta la 1:30 horas cuando arrancó la audiencia.

La próxima audiencia se llevará a cabo el 3 de octubre del año en curso, la cual sería la número 52.

En días pasados, Helena Monzón denunció que el juicio por el feminicidio de su hermana supera las 50 audiencias, por lo cual denunció que es un problema grave con la justicia para las mujeres en México.

“Ni el terrorismo tarda tanto en ser juzgado”, lanzó a través de sus redes sociales, donde documenta el proceso al que se ha enfrentado desde el feminicidio de su hermana en mayo de 2023.

