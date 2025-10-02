San Andrés Cholula presenta Festival Sendero al Mictlán 2025

Con el propósito de celebrar una de las tradiciones más emblemáticas de México y fortalecer la oferta cultural y turística del municipio, la presidenta Lupita Cuautle Torres encabezó la presentación del “Festival Sendero al Mictlán”, en su quinta edición.

En su mensaje, la edil destacó que, en México, durante el Día de Muertos, no se celebra un final, sino un reencuentro. Agregó que, en San Andrés Cholula, esta tradición se ha convertido en todo un acontecimiento gracias al festival “Sendero al Mictlán”, cuyas actividades se llevarán a cabo del 17 de octubre al 8 de noviembre. “Con los sabores de su comida favorita en la ofrenda, con el aroma del cempasúchil y con la memoria de los momentos sencillos que compartimos, rendimos un homenaje a quienes se nos adelantaron”, expresó.

Lupita Cuautle adelantó que el Parque Intermunicipal se transformará en el epicentro de esta celebración, un espacio para el asombro, donde se instalará una exposición de 15 catrinas monumentales temáticas, guardianas del recuerdo y del arte popular. Junto a ellas, se podrá disfrutar del Corredor de Pan de Muerto Artesanal y el Corredor de Artesanías, así como diversas actividades artísticas en las juntas auxiliares e inspectorías del municipio.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Cultura y Turismo, Eva María Toxqui Daniel, informó que diversas dependencias municipales se han sumado para ofrecer una amplia cartelera. Entre ellas destacan Mercadita de Mujeres Emprendedoras, zona gastronómica y juegos mecánicos.

Este sendero iniciará con la Rodada Ruta Violeta, el viernes 17 de octubre. Durante los fines de semana se realizarán concursos de disfraces de mascotas, de calaveritas literarias, las misteriosas funciones del Cine Panteón, la elaboración de un mural alusivo a la temporada, una experiencia sensorial, un baile popular, carnaval y desfile, obras de teatro y, como cierre, la Carrera de las Iglesias 2025, el 8 de noviembre la carrera.

Cabe destacar que estas actividades son organizadas por las secretarías de Cultura y Turismo, Para la Igualdad Sustantiva de Género, de Desarrollo de Fomento Económico y Sector Agropecuario, del Bienestar, entre otras.

De esta manera, el Gobierno Municipal invita a todas las familias a ser parte del “Sendero al Mictlán 2025” en San Andrés Cholula, un recorrido lleno de color, sabor y tradición para celebrar la vida y recordar a quienes nos acompañan desde otro plano.

