Tienes hasta el 15 de octubre para obtener tu cartilla militar en Puebla

La Secretaría General de Gobierno, que encabeza Franco Rodríguez, recuerda que el plazo para tramitar la cartilla del Servicio Militar Nacional para jóvenes clase 2007 y remisos concluye el próximo 15 de octubre.
El trámite, que inició el pasado 25 de febrero, debe realizarse a través del portal oficial del Gobierno de la Ciudad: https://pueblacapital.gob.mx. Los interesados deberán ingresar al apartado Cartilla Militar, llenar el formulario e imprimir la ficha correspondiente.
En dicha ficha se especifica la hora, fecha y documentación que deberán presentar en las oficinas del Departamento de Empadronamiento para el Servicio Militar Nacional, ubicadas en Calle 4 Poniente número 148, altos, colonia Centro Histórico.
Posteriormente, en la primera semana de noviembre, se dará a conocer la fecha y lugar del sorteo del Servicio Militar Nacional, el cual se realiza en coordinación con la 25 Zona Militar y tiene como propósito determinar si los jóvenes deberán cumplir o no con el servicio.
Finalmente, la Secretaría General de Gobierno invita a los jóvenes a mantenerse atentos a las redes sociales oficiales para conocer más detalles y, en caso de dudas, comunicarse al teléfono 22 22 32 92 01, del Departamento de Empadronamiento para el Servicio Militar Nacional.