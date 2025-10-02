Presentan nuevas normas para transporte y distribución de gas LP en México

La secretaria de Energía, Luz Elena González, presentó las nuevas normas para la distribución y transportación de gas LP en México, que serán publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Las normas NOM-EM-006-ASEA-2025 y NOM-EM-007-ASEA-2025 complementarán la regulación actual, estableciendo requisitos específicos para las actividades de distribución y transporte.

Entre las nuevas reglas se establece:

Realizar pruebas de seguridad , incluyendo pruebas de presión hidrostática en todos los vehículos.

Los conductores deberán estar capacitados en manejo y seguridad industrial .

. Los vehículos contarán con GPS obligatorios .

. Las empresas tendrán un plazo de cuatro meses para cumplir con estos lineamientos.

A su vez, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que con estas normas habrá inspecciones más rigurosas. Las unidades deberán contar con gobernador de velocidad y un sistema de monitoreo.

Reconoció que tras la tragedia en el Puente de la Concordia, donde han fallecido 31 personas, se decidieron endurecer las medidas para garantizar la seguridad.

Además, señaló que anteriormente solo se realizaban inspecciones visuales, pero con la nueva normativa las pruebas serán obligatorias y las revisiones mucho más estrictas.

Estas medidas buscan reducir riesgos y fortalecer la seguridad en el país. Se busca que las pipas no tengan fugas, vayan a una velocidad controlada y las unidades sean vigiladas permanentemente.

