Madre denuncia violencia vicaria y custodia incumplida en Puebla

Cuando Angélica Luna pidió apoyo para que su ex pareja Enrique N. le devolviera a su hijo porque amenazó con ya no hacerlo desde que se lo llevó el 15 de julio pasado, la jueza de lo familiar que llevaba el caso le dijo que “no tenía tiempo de abrir una audiencia” y que sólo abriría una comparecencia.

Ahí su abogado expuso que aunque tenían un acuerdo de custodia compartida, Enrique no regresó al pequeño con su madre y le exigió que si no volvía con él, no lo iba a ver más, pero la jueza no pidió la presentación del menor, pesa a un antecedente de violencia familiar, y ahora teme que salga del país, ya que cuenta con los medios, con familia en otros países y con el pasaporte del pequeño.

“Extraño mucho a mi hijo, me han quitado una parte de mí, lo arrebató de su núcleo, lo tiene escondido, no sé cómo se encuentra”, expresó Angélica.

Angélica denunció por violencia familiar a su pareja en enero del año en curso, después de tres años de maltrato, por lo cual mantenían un proceso abierto, que terminó en un acuerdo de ambos por la custodia del menor, el cual hizo obligada y sin una asesoría legal especializada.

Durante el proceso legal, Enrique y su abogado le presumen a Angélica sus supuestas influencias políticas, ya que su ex pareja trabaja en la Secretaría de Educación de Puebla.

Angélica se sintió más desprotegida el miércoles pasado, cuando su abogado Raúl fue detenido por lesiones dolosas y amenazas contra su victimario, por lo que colectivas contra la violencia vicaria y abogadas especializadas en la materia tomaron el caso.

Su nueva abogada, Monserrat González Fernández, exigió que el menor sea devuelto a su madre, puesto que, aunque reportaron como desaparecido al menor, la Comisión de Búsqueda accedió a bajar el boletín de redes sociales, ya que el padre del niño afirmó que estaba con él, pero no se tomó en cuenta el incumplimiento del acuerdo con la madre.

En tanto, el proceso de violencia familiar que ha escalado a violencia vicaria está detenido, debido al periodo vacacional del Poder Judicial, así como la exigencia de presentar al menor ante la jueza.

