Familias recibirán 2 mil calentadores solares en San Pedro Cholula

El Gobierno Municipal de San Pedro Cholula, encabezado por la presidenta Tonantzin Fernández, inició la distribución de 2 mil calentadores solares entre familias de todas las juntas auxiliares y barrios del municipio, como parte de su estrategia para mejorar la calidad de vida de los habitantes y reducir el rezago social mediante programas de bienestar concretos.

Durante el evento de arranque de esta entrega masiva, la Secretaría de Bienestar municipal reconoció el liderazgo de Fernández por dirigir un gobierno cercano y sensible a las necesidades ciudadanas. La presidenta municipal enfatizó que su administración prioriza el bienestar familiar a través de la coordinación entre todas las áreas del ayuntamiento.

“Todos los días, sin descanso, todo el Ayuntamiento trabaja para el bienestar de sus familias. No tenemos derecho a fallarles; hoy cuentan con un gobierno que está de su lado”, afirmó Fernández durante su intervención.

La mandataria municipal anunció que en los próximos meses continuarán las entregas de apoyos complementarios como filtros de agua y estufas ecológicas, ampliando así el impacto de los programas sociales. Destacó además la sinergia existente entre los tres órdenes de gobierno, reconociendo especialmente a la presidenta Claudia Sheinbaum y al gobernador Alejandro Armenta por establecer directrices de políticas públicas orientadas hacia la justicia social.

