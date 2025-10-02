SSC refuerza seguridad en Ciudad Universitaria

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) implementó un operativo especial en las inmediaciones de Ciudad Universitaria en coordinación con autoridades académicas, la Policía Cibernética y la Fiscalía General del Estado.

El despliegue territorial tuvo como objetivo garantizar la protección de la comunidad universitaria y prevenir incidentes que pudieran comprometer la integridad de los estudiantes.

El operativo incluyó la participación del Grupo K9 y unidades especializadas de la Policía de la Ciudad, que realizaron revisiones para detectar objetos y sustancias prohibidas que intentaran ser introducidas al campus universitario.

La acción preventiva se complementa con los programas permanentes de la Dirección General de Prevención Social del Delito, que imparte talleres sobre prevención de extorsión, delitos cibernéticos y manejo seguro de redes sociales.

El Gobierno Municipal de Puebla, encabezado por el presidente Pepe Chedraui Budib, reafirmó mediante un comunicado su compromiso de “brindar protección y salvaguardar la integridad de las y los estudiantes en la capital poblana”.

