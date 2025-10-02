Destaca Armenta logros en Puebla durante primer año de Sheinbaum

El gobernador Alejandro Armenta expresó el reconocimiento de Puebla hacia la presidenta Claudia Sheinbaum durante su primer año de gobierno, destacando la estrecha colaboración entre los gobiernos federal y estatal. “Nuestra única respuesta es corresponder con trabajo, unidad y gratitud. Lo hacemos de la mano de ella y de las y los presidentes municipales, sin distingo político”, afirmó el mandatario poblano.

Armenta subrayó que Puebla se posiciona como el quinto estado en percepción de aceptación a la presidencia, superando la media nacional, lo que atribuyó al compromiso demostrado por la administración federal con el desarrollo de la entidad.

En el ámbito científico-tecnológico, el gobernador resaltó la participación activa de Puebla en 15 proyectos estratégicos, entre los cuales sobresalen la Casa de Diseño de Semiconductores “Kutsari” y el desarrollo del primer auto eléctrico “Olinia“. En educación, mencionó los avances en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, mientras que en salud enfatizó la colaboración en proyectos orientados a garantizar el bienestar familiar.

En materia de protección a mujeres, Armenta reportó la construcción de 25 Centros LIBRE que se suman a las 18 Casas Carmen Serdán, logrando mediante la coordinación interinstitucional con la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, SEDENA y el sistema de justicia “una reducción del 50% en feminicidios“.

El mandatario estatal también destacó la inauguración del Centro Poblano de Salud Mental Integral (CEPOSAMI), modelo nacional especializado en atención a niñas, niños y adolescentes para prevenir suicidios. En el ámbito ambiental, resaltó el proyecto de rescate del Río Atoyac y la asesoría para implementar el Cablebús que mejorará la movilidad en la entidad.

Finalmente, en seguridad energética, celebró que Puebla haya dejado atrás el primer lugar en robo de hidrocarburos para convertirse en la principal entidad en recuperación de combustible robado, logro que ha permitido a PEMEX premiar al estado con materiales pétreos utilizados en la rehabilitación de vialidades principales.

