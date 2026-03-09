SEP Puebla impartirá ponencias contra acoso escolar en 25 municipios

Con el propósito de ofrecer a las y los alumnos, madres, padres de familia, tutores y docentes estrategias para detectar, notificar y atender casos de acoso escolar y violencia en los centros educativos, así como promover medidas preventivas, la Secretaría de Educación Pública, a través del Consejo Estatal de Participación Social, impartirá una serie de ponencias en 25 municipios de todo el estado.

En concordancia con las políticas que impulsa la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, orientadas a prevenir la violencia de género y brindar apoyo integral a las y los estudiantes, la administración estatal, que encabeza el gobernador Alejandro Armenta Mier, implementa programas en instituciones educativas dirigidos a la concientización, prevención del delito y reconstrucción del tejido social, con el objetivo de consolidar entornos de convivencia sana y segura.

La dependencia ofrecerá estas ponencias del 2 al 13 de marzo en los municipios de: Acajete, Ajalpan, Amozoc, Chalchicomula de Sesma, Chignahuapan, Coronango, Cuautlancingo, Huauchinango, Huejotzingo, Hueytamalco, Libres, Oriental, Palmar de Bravo, Tepatlaxco de Hidalgo, San Andrés Calpan, San Pedro Cholula, San Salvador El Seco, Tecamachalco, Tehuacán, Teziutlán, Tlaltenango, Tlaola, Tlapanalá, Zacatlán y Zoquitlán; los cuales se encuentran catalogados con alerta de género por la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM).

A través de estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla refuerza los espacios de convivencia que favorecen el bienestar mental, emocional y afectivo de la comunidad estudiantil. Asimismo, impulsa medidas de justicia y reparación que incluyen la atención integral y la protección a las víctimas.

