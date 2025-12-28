Avanzan trabajos de saneamiento del río Atoyac

Con una inversión histórica de 2 mil 755 millones de pesos, los gobiernos federal y estatal avanzan en los trabajos de saneamiento del río Atoyac, con el objetivo de dar cumplimiento al compromiso 92 de los ejes estratégicos de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En seguimiento a la visión ambientalista del gobierno estatal encabezado por Alejandro Armenta, fueron definidas acciones concretas para la limpieza del afluente. En una primera etapa, en los tramos 1 y 2, que comprenden los municipios de Tlahuapan, San Matías Tlalancaleca, San Felipe Teotlalcingo y San Salvador el Verde, así como San Martín Texmelucan, Domingo Arenas, Calpan, Chiautzingo y Huejotzingo, respectivamente.

De este modo, durante 2025 fueron destinados 567 millones de pesos entre la federación, el estado y los municipios; mientras que para 2026, serán destinados 2 mil 188 millones de pesos de manera conjunta entre todos los órdenes de gobierno. Este recurso se traducirá en infraestructura hídrica como plantas de tratamiento de aguas residuales, colectores, redes de agua y sistemas de saneamiento a base de biodigestores.

En 2026 continuarán las acciones, así como la ejecución de un plan integral para avanzar en el saneamiento del Atoyac, desde su nacimiento en Otlatla, Tlahuapan, hasta su desembocadura en el Lago de Valsequillo al sur de la Ciudad de Puebla.

Con estrecha relación y trabajo en conjunto, alineado a los principios del Plan Hídrico Nacional y el Plan Hídrico en Puebla, se mantendrá el impulso para la limpieza de este río, considerado patrimonio natural de las y los poblanos al cruzar por 22 municipios. De ese modo se saldará una deuda histórica mediante la protección del medio ambiente y búsqueda del bienestar colectivo.

Te recomendamos: