Congreso de Puebla participa en reunión interinstitucional de salud

Con el objetivo de fortalecer la coordinación y garantizar el derecho a la salud de las poblanas y los poblanos, se llevó a cabo la reunión interinstitucional de Servicios de Salud del Estado de Puebla e IMSS-Bienestar, en la que participaron autoridades del sector y representantes de ambas instituciones.

En representación de la Comisión de Salud, la diputada Azucena Rosas Tapia reiteró el respaldo al trabajo que realiza IMSS-Bienestar en la ampliación de la cobertura y la atención a comunidades que históricamente no contaban con servicios médicos; además, reconoció su papel fundamental dentro del sistema de salud.

Durante el encuentro, se destacó la importancia de trabajar de manera conjunta. Asimismo, se subrayó que la Secretaría de Salud del Estado de Puebla ejerce la rectoría en materia de salud, por lo que la coordinación interinstitucional y el intercambio permanente de información son indispensables para una adecuada planeación, evaluación y mejora continua de los servicios.

Las y los participantes coincidieron en que el diálogo, la corresponsabilidad y la suma de esfuerzos son clave para consolidar un sistema de salud más ordenado, eficiente y con sentido humano, siempre poniendo al centro a las personas.

Finalmente, se reafirmó el compromiso de seguir fortaleciendo los mecanismos de coordinación entre los Servicios de Salud del Estado de Puebla e IMSS-Bienestar, con el acompañamiento del Congreso del Estado, para avanzar en la construcción de un sistema de salud sólido, accesible y digno para todas y todos.

