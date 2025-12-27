Pável Gaspar resalta importancia del mezcal desde Tepeojuma

Durante su visita al Palenque Cuatro Fortalezas en Tepeojuma, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, Pável Gaspar Ramírez, destacó la importancia del mezcal en la cultura y la economía local.

El legislador consideró que este espacio representa la identidad, la tradición y el trabajo artesanal que distingue a la región, donde se preserva la elaboración del mezcal como saber ancestral.

Pável Gaspar reafirmó el compromiso de seguir impulsando, desde el Congreso del Estado, el reconocimiento de esta bebida como patrimonio cultural y de acompañar a quienes mantienen vivas las raíces y tradiciones.

En su visita, el presidente del Congreso fue recibido por Víctor Sacramento, anfitrión del lugar, así como por los maestros mezcaleros Lorenzo Pliego, Arturo Mota, Floriberto Galicia y Arturo Sacramento.

Te recomendamos: