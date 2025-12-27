Los Tigres del Norte estrenarán un corrido en Los Simpson

La agrupación mexicana que rompe fronteras, Los Tigres del Norte, realizará una aparición especial en la serie animada Los Simpson, donde interpretarán un corrido original titulado “El corrido de Pedro y Homero”.

El episodio será transmitido este domingo por la cadena FOX, según anunció la producción del programa en sus redes sociales.

En un mensaje acompañado por dos imágenes, los productores destacaron: “Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán ‘El Corrido de Pedro y Homero’ este domingo”.

Las ilustraciones muestran a la agrupación “simpsonizada”, con su característico estilo amarillo, y a Homero Simpson portando un sombrero típico junto al Hombre Abejorro.

A legendary band. An original song. A very Simpson twist. @tigresdelnorte perform “El Corrido de Pedro y Homero” this Sunday on FOX. pic.twitter.com/XbPWMEBSus — The Simpsons (@TheSimpsons) December 26, 2025

Con una trayectoria de varias décadas, Los Tigres del Norte son considerados una piedra angular de la música regional mexicana, con éxitos emblemáticos como “La mesa del rincón” y “La Jaula de Oro”. La banda, conocida como “Los Jefes de Jefes”, ha mantenido una postura pública de apoyo a los migrantes, tanto en sus letras como en declaraciones políticas.

En noviembre pasado, durante la gala de los Grammy Latinos, mostraron un video con rostros de familias inmigrantes y manifestaciones contra las redadas del ICE, expresando su deseo de que el expresidente Donald Trump “abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos”.

Te recomendamos: