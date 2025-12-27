Estos son los principales síntomas de hipertensión arterial pulmonar

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) alertaron a la población sobre la hipertensión arterial pulmonar, una enfermedad crónica que afecta los vasos que comunican el corazón con el pulmón y que requiere diagnóstico y tratamiento oportunos.

La doctora Irma Flores Colín, jefa del Servicio de Hipertensión Pulmonar del Hospital de Cardiología del CMN Siglo XXI, explicó que los síntomas clave incluyen falta de aire al realizar esfuerzos, dolor opresivo en el pecho, palpitaciones y retención de líquidos en extremidades.

La enfermedad, que se calcula detecta alrededor de 15 casos por millón de habitantes, puede ser hereditaria o desarrollarse de forma secundaria a padecimientos cardíacos, pulmonares, congénitos, por coágulos o incluso por obesidad. En su fase avanzada, causa daño en el hígado y el riñón, manifestándose con coloración amarillenta en la piel, disminución de la orina y una tonalidad azulada o morada en manos y piernas.

El Servicio de Hipertensión Pulmonar del CMN Siglo XXI, centro de referencia nacional, brinda un promedio de 200 consultas mensuales entre pacientes nuevos y de seguimiento. Para el diagnóstico se emplean radiografías de tórax, estudios de laboratorio, tomografías, gammagramas pulmonares, pruebas de esfuerzo cardiopulmonar y el cateterismo cardíaco derecho. El tratamiento incluye tres medicamentos específicos, con gestiones para incorporar nuevos fármacos.

Un caso particularmente delicado es el de las mujeres embarazadas con esta condición, asociada a una alta mortalidad antes, durante y después del parto. Estas pacientes reciben un control estricto multidisciplinario que involucra a especialistas en Cardiología, Ginecoobstetricia, Anestesiología y Hipertensión Pulmonar.

Aunque la enfermedad no es curable, con medicamentos actualizados y seguimiento médico se puede lograr una estabilidad considerable.

La doctora Flores Colín enfatizó que, si bien la hipertensión arterial pulmonar es irreversible y progresiva, el objetivo del IMSS es brindar el mejor tratamiento posible, acompañado de consejos sobre ejercicios, rehabilitación, dieta y cuidados. La prevención se centra en controlar factores de riesgo como sobrepeso, obesidad, diabetes y tabaquismo.

