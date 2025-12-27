Ariadna Ayala refuerza llamado a consumir productos locales en Atlixco

La presidenta de Atlixco, Ariadna Ayala, refuerza el llamado a consumir productos locales durante la temporada decembrina, como parte de una estrategia permanente para fortalecer la economía del municipio y respaldar a comerciantes y emprendedores atlixquenses.

Ariadna Ayala, invita a la ciudadanía a realizar sus compras en los mercados tradicionales Benito Juárez, Ignacio Zaragoza, la Plazuela de Santa Rita y el tianguis municipal, donde se ofrece una amplia variedad de fruta, verduras, artesanías, ropa, juguetes y alimentos elaborados por productores locales.

La administración encabezada por Ariadna Ayala reiteró que consumir productos locales es una forma directa de apoyar a Atlixco, fortalecer su economía y reconocer el trabajo de quienes producen y emprenden en el municipio.

