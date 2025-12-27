Poblanos brillan en Campeonato Panamericano de Kickboxing en Guatemala

Puebla destaca con la participación de atletas poblanos en el Campeonato Panamericano de Kickboxing 2025, celebrado en Guatemala.

En esta justa deportiva de talla internacional, Marco Antonio Figueroa Ruiz, de 15 años y originario de Atlixco, se consagró doble campeón panamericano, al obtener dos medallas de oro en las modalidades de “Kicklight” y “Light Contact” (-63 kg), en la categoría 13 a 15 años.

El atlixqueño, enfrentó a rivales de Puerto Rico, Argentina, Guatemala y Brasil, quien demostró el talento que existe en el estado de Puebla. Con este triunfo, el atleta de la escuela “Espíritu de Aztlán”, aseguró su pase al Mundial de Italia 2026 en la especialidad.

De igual forma, Héctor Capilla Romero, de 14 años, se proclamó campeón en está justa deportiva en la modalidad de “Kicklight” (-57 kg), categoría de 13 a 15 años. El joven poblano, integrante de la escuela “Green Force”, superó a competidores de Guatemala y Estados Unidos, resultado que también lo clasifica al Mundial de Italia 2026, consolidándose así como otro Poblano de oro.

Cabe resaltar, que el Mundial Juvenil de Kickboxing Italia 2026, se realizará del 27 de septiembre al 1 octubre en la ciudad de Palainvent, Jesolo.

Estos logros reflejan el trabajo del gobierno estatal para fortalecer al deporte como una herramienta de transformación social, que brinda oportunidades reales a la niñez y las juventudes para el desarrollo de nuevos talentos deportivos, en línea con la política de reconstrucción del tejido social del gobierno federal que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum.

Te recomendamos: