Detienen a hombre y mujer por presunto robo a tienda en Puebla

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla (SSC) detuvo a un hombre y una mujer por su presunta participación en el delito de robo a un comercio en la Junta Auxiliar San Pablo Xochimehuacan.

Los elementos municipales aseguraron a Antonio “N.”, de 25 años, y a Perla “N.”, de 19, tras ingresar a una tienda de conveniencia para sustraer dinero en efectivo.

Durante la intervención, realizada mediante un despliegue territorial, se aseguró un objeto con características de arma de fuego y una motocicleta. Los dos presuntos responsables fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial para que se determine su situación jurídica.

El gobierno municipal, encabezado por el presidente Pepe Chedraui Budib, señaló que estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad cuyo objetivo es garantizar la tranquilidad de las familias en Puebla.

Te recomendamos: