Suman 24 muertes y casi 6 mil casos de sarampión en México

La Secretaría de Salud de México reportó que el país acumula 24 muertes y casi seis mil casos de sarampión en lo que va del 2025. Los estados más afectados son Chihuahua, Guerrero, Jalisco y Michoacán.

El repunte de esta enfermedad, considerada prevenible mediante vacunación, ha encendido alertas en el sector sanitario debido a su rápida propagación y al impacto que ya ha tenido en distintas regiones del país.

Los datos oficiales indican que el brote se ha extendido a la gran mayoría del territorio nacional, aunque la mayor concentración de contagios y defunciones se registra en el norte del país, particularmente en el estado de Chihuahua, que encabeza las estadísticas tanto en número de casos como en fallecimientos.

A esta entidad le siguen otros estados como Jalisco, Durango, Sonora y Guerrero, donde también se han confirmado contagios y, en algunos casos, muertes asociadas a complicaciones del virus.

El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que se transmite por el aire y puede propagarse con facilidad en comunidades donde existen bajas coberturas de vacunación.

Por lo tanto, especialistas han advertido que el resurgimiento del virus está directamente relacionado con la disminución en los esquemas completos de inmunización, una tendencia que se profundizó en los últimos años tras la pandemia de COVID-19 y la interrupción de campañas de vacunación rutinarias en diversas zonas de México.

Las autoridades sanitarias han reconocido que esta enfermedad puede provocar complicaciones severas como neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte, principalmente en menores de cinco años y adultos con sistemas inmunológicos debilitados.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud ha intensificado las acciones de vigilancia epidemiológica y ha llamado a la población a acudir a los centros de salud para revisar y completar esquemas de vacunación, subrayando que son seguras, gratuitas y las herramientas más eficaces para frenar la propagación del virus.

Editor: Alejandro Villanueva

