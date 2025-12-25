Salud llama a evitar conducir bajo el influjo de bebidas alcohólicas

La Secretaría de Salud de México hace un llamado urgente a no conducir bajo los efectos de bebidas alcohólicas para prevenir siniestros viales que pongan en riesgo vidas durante esta temporada decembrina.

Estrella Albarrán Suárez, encargada de la titularidad del STCONAPRA, advirtió en entrevista que los hechos viales relacionados con alcohol suelen aumentar en diciembre por las reuniones familiares y laborales.

Los siniestros viales representan la cuarta causa de fallecimiento a nivel nacional, con más de mil registrados diariamente, según el Secretariado Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes (STCONAPRA).

La combinación de velocidad y consumo de alcohol es la principal responsable de estas defunciones, enfatizó la funcionaria. Uno de cada tres conductores admite haber bebido antes de manejar.

El alcohol altera las funciones cognitivas, reduce el estado de alerta e incluso puede hacer olvidar el uso de cinturones de seguridad, además de generar distracciones con celulares o mensajes.

Por ello, el STCONAPRA impulsa políticas públicas para prevenir y controlar lesiones accidentales, cuidando el entorno para que sea lo mejor posible y disfrutar las fiestas sin exponer a otros.

