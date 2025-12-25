NASA revive fotografía de “árbol de Navidad” en el espacio

El Centro de Investigación Ames de la NASA volvió a compartir este 24 de diciembre de 2025 una fotografía de un árbol de Navidad formado en el espacio, con motivo de la Nochebuena, retomando una imagen que ilumina el cosmos con cúmulos estelares.

La composición muestra los cúmulos de estrellas NGC 602 y NGC 2264, siendo esta última ubicada a aproximadamente 2 mil 500 años luz de la Tierra, según los datos explicados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio de Estados Unidos.

Originalmente, la imagen fue difundida por la NASA el 17 de diciembre de 2024 y captada en noviembre del año pasado por el astrofotógrafo Michael Clow desde Arizona, Estados Unidos, con datos del Observatorio de Rayos X Chandra.

Te puede interesar: Cancelan impuesto del 8% a los videojuegos violentos en México

En la foto, estrellas de color azul y blanco aparecen rodeadas por remolinos de gas verde en el espectro visible, que evocan las ramas iluminadas de un árbol de Navidad flotando en el vacío espacial.

Además, la agencia especial recordó que en la Nochebuena de 1968, los astronautas de la misión Apollo 8 orbitaron la Luna por primera vez y capturaron la imagen conocida como “salida de la Tierra”.

O Christmas tree, o cosmic tree



Located about 2,500 light-years from Earth, NGC 2264 is a cluster of young stars between one and five million years old. The stars appear as blue and white lights surrounded by swirls of gas—the “pine needles” of the tree—with green… pic.twitter.com/BWa24VLCHP — NASA Ames (@NASAAmes) December 24, 2025

Te recomendamos: