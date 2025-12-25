Pirotecnia puede causar lesiones auditivas y estrés en mascotas: UNAM

Los fuegos artificiales representan un riesgo grave para las mascotas durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, causando estrés, hiperactividad, agresividad y daños auditivos, advierte la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM.

El impacto auditivo de la pirotecnia es 100 veces mayor en animales que en humanos, lo que provoca comportamientos alterados en perros, gatos y otras mascotas, e incluso lesiones permanentes en su sistema auditivo.

Los compuestos químicos liberados, como pólvora y pegamento, irritan ojos y vías respiratorias de los animales, mientras que la curiosidad por los artefactos puede derivar en quemaduras graves o amputaciones.

Para prevenir accidentes, la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la UNAM recomienda resguardar mascotas en lugares cerrados, reproducir música relajante y acompañarlas para mantenerlas calmadas.

Finalmente, el Departamento de Medicina, Cirugía y Zootecnia para Pequeñas Especies recuerda que, en caso de comportamiento incontrolable, es necesario asistir a un médico veterinario para un tratamiento adecuado.

