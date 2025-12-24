Alto al Secuestro reporta disminución del 24.3% durante noviembre

Diez entidades mexicanas no reportaron ningún caso de secuestro. / Foto: Envato.

Los secuestros en México cayeron un 24.3% en noviembre de 2025, al registrarse 103 casos, y el número de víctimas disminuyó un 5.2%, con 199, en comparación con octubre, según el Reporte Nacional de Secuestro de la asociación civil Alto al Secuestro.

El documento difundido este miércoles detalla que el estado de Sinaloa lideró la incidencia con 12 secuestros, seguido del Estado de México (11), Chihuahua y Veracruz (10 cada uno), Sonora (9) y Quintana Roo (6).

Diez entidades no reportaron casos; entre ellas se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

Por tasa por 100 mil habitantes, Sinaloa encabezó, seguido de Quintana Roo, Sonora y Chihuahua; otras por encima del promedio nacional incluyen Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán.

Alto al Secuestro alertó sobre discrepancias con cifras de autoridades: de 199 víctimas, solo 73 aparecen en reportes oficiales, dejando fuera al 63.3% contabilizado vía medios. De los 103 eventos, 96 fueron estatales y siete federales.

En un año –entre octubre de 2024 y noviembre de 2025– se estiman 2 mil 305 secuestros, un promedio de 5.4 diarios y 37.9 semanales.

