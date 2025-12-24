Alto al Secuestro reporta disminución del 24.3% durante noviembre

Los secuestros en México cayeron un 24.3% en noviembre de 2025, al registrarse 103 casos, y el número de víctimas disminuyó un 5.2%, con 199, en comparación con octubre, según el Reporte Nacional de Secuestro de la asociación civil Alto al Secuestro.

El documento difundido este miércoles detalla que el estado de Sinaloa lideró la incidencia con 12 secuestros, seguido del Estado de México (11), Chihuahua y Veracruz (10 cada uno), Sonora (9) y Quintana Roo (6).

Diez entidades no reportaron casos; entre ellas se encuentran Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

Te puede interesar: Hallan sin vida a último pasajero de avión accidentado de la Marina

Por tasa por 100 mil habitantes, Sinaloa encabezó, seguido de Quintana Roo, Sonora y Chihuahua; otras por encima del promedio nacional incluyen Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán.

Alto al Secuestro alertó sobre discrepancias con cifras de autoridades: de 199 víctimas, solo 73 aparecen en reportes oficiales, dejando fuera al 63.3% contabilizado vía medios. De los 103 eventos, 96 fueron estatales y siete federales.

En un año –entre octubre de 2024 y noviembre de 2025– se estiman 2 mil 305 secuestros, un promedio de 5.4 diarios y 37.9 semanales.

Buenas noticias para esta #Navidad2025



Los secuestros disminuyeron 24.3% durante noviembre de 2025 respecto al mes anterior



Celebramos la labor de los 3 niveles de gobierno, sin embargo falta mucho camino para lograr su erradicación. @MVSNoticias https://t.co/vRTpiYI2bl — Alto al Secuestro (@altoalsecuestro) December 24, 2025

Te recomendamos: