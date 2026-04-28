Detienen a “El Jardinero”, señalado como operador clave del CJNG

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, anunció la detención de Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”, presunto dirigente del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura ocurrió en el estado de Nayarit, en una zona con alta presencia del CJNG, dos meses después de la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de la organización criminal.

En este sentido, el detenido era señalado como presunto sucesor de “El Mencho” dentro de la estructura del CJNG, además de haber fungido como jefe de seguridad del líder criminal, según reportes de autoridades.

En este sentido, García Harfuch informó que el detenido cuenta con una orden de aprehensión en México y es requerido por autoridades de Estados Unidos con fines de extradición internacional.

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El funcionario federal precisó que por su captura el gobierno estadounidense ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, debido a su presunta participación en actividades delictivas de alto impacto.

Tras la detención, el gobierno de Nayarit emitió alertas a la población por bloqueos y hechos violentos registrados en distintas zonas, recomendando permanecer en casa y seguir información oficial.

El detenido ha sido señalado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como presunto operador regional del CJNG, con control de rutas en el Pacífico mexicano, incluido el estado de Nayarit.

Asimismo, autoridades estadounidenses lo han acusado de conspiración para traficar cocaína, heroína y armas de fuego, además de su presunta participación en laboratorios clandestinos de metanfetamina.

En una operación planeada, desarrollada y ejecutada por la Secretaría de Marina @SEMAR_mx , a través de sus Fuerzas Especiales, fue detenido en Nayarit Audias Flores Silva, alias “El Jardinero”.



Cuenta con orden de aprehensión en México y también es requerido por autoridades de… pic.twitter.com/5jqtX53Rzn — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) April 27, 2026

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