No hay riesgo por crecida del río Pánuco, afirma Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que exista riesgo para la población ante la crecida del río Pánuco, que este sábado alcanzó los 7.74 metros de nivel, luego de que la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitiera una alerta para municipios de Veracruz y Tamaulipas.

Durante un recorrido de evaluación junto al gobernador de Tamaulipas, Américo Villareal, afirmó que hasta el momento la subida del río no representa riesgo para la población; asimismo, señaló que continúa el monitoreo y estarán atentos para alertar a la población en caso de ser necesario.

El pronunciamiento se dio luego de que Protección Civil federal emitiera un aviso urgente para habitantes de Tampico, Ciudad Madero, Anáhuac, Ciudad Cuauhtémoc y Pánuco, ante el incremento en los niveles del río que se registró durante los últimos días. El organismo había pedido extremar precauciones.

Las autoridades mantienen las recomendaciones de seguridad, que incluyen identificar rutas de evacuación, no cruzar zonas inundadas y tener lista la mochila de emergencia. En Pánuco, Veracruz, el agua ya había inundado desde el viernes el parque Agustín Lara, lo que obligó al acordonamiento de varias áreas.

La gobernadora Rocío Nahle García reportó que el río se salió 33 centímetros de su nivel normal y confirmó seis albergues activos con 486 personas albergadas. Sheinbaum reiteró que se alertó con oportunidad a las autoridades estatales y municipales, destacando la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.