Transportistas amenazan con “bloquear” CDMX por incumplimientos del gobierno

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) amenazó con movilizar a más de 8 mil agremiados para cerrar las principales vialidades de la Ciudad de México, ante la falta de respuesta del gobierno capitalino para autorizar un bono al combustible y homologar las tarifas del transporte público.

En un comunicado, la organización acusó “cerrazón” por parte del gobierno de Clara Brugada, luego de que incumpliera el acuerdo establecido el 2 de septiembre para otorgar un apoyo económico durante ese mes. Los transportistas señalaron que en la capital las negociaciones permanecen estancadas.

Indicaron que hasta el momento no tienen fechas de entrega de aumento a la tarifa y homologación; lo único que les han comunicado es que vuelvan a comenzar el diálogo. La FAT recordó que el acuerdo original incluía tanto el bono combustible por unidad motor como la regularización de las tarifas.

La movilización potencial involucraría miles de unidades de transporte que dejarían sin servicio a millones de usuarios, paralizando puntos estratégicos de movilidad en la ciudad. Los transportistas anunciaron que realizarán una asamblea en los próximos días para definir la fecha exacta de las protestas.

Dicha amenaza se produce en un contexto marcado por el reciente incremento en la tarifa del pasaje en la zona conurbada del Estado de México, donde ya se autorizó un aumento de 2 pesos. El gobierno de la Ciudad de México aún no se ha pronunciado oficialmente sobre el ultimátum de los transportistas.

