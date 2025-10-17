Lupillo Rivera contrademanda a Belinda por presunta difamación

El 9 de octubre de 2025, Belinda presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) contra Lupillo Rivera por presunta violencia digital y mediática. La cantante obtuvo medidas cautelares que obligan a Rivera a retirar cualquier contenido en redes o medios que haga alusión a su vida privada y a abstenerse de realizar actos ofensivos hacia ella.

El 16 de octubre, el equipo legal de Lupillo Rivera, anunció una contra­demanda civil y penal por falsedad de declaraciones y difamación. Según el comunicado, Belinda habría vertido afirmaciones falsas que han dañado la reputación del cantante, por lo que solicitan una reparación de daños morales y económicos.

Ahora resulta que Lupillo Rivera demandará a Belinda! pic.twitter.com/g0Yd6trfzd — Ana María Alvarado (@anamaalvarado) October 16, 2025

El origen del conflicto se remonta a la autobiografía de Rivera, “Tragos Amargos: Su verdad sin filtros”, donde relata una relación sentimental de casi siete meses con Belinda durante La Voz México 2019.

En el libro, el cantante describe planes de formar una familia, incluida la posibilidad de concebir gemelas, y atribuye la ruptura al verlo con otra persona.

La FGJCDMX respaldó las medidas de protección para Belinda, al considerar que la divulgación de información sensible sin consentimiento puede constituir violencia en línea. Por su parte, Lupillo Rivera busca que las autoridades reconozcan la difamación y requieran indemnizaciones por el perjuicio causado.

Ambas causas penales y civiles avanzan de forma simultánea, la denuncia de Belinda y la contrademanda de Rivera se integrarán en carpetas separadas.

