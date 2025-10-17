Reportan 419 estudiantes en Puebla con síntomas del virus Coxsackie

La Secretaría de Educación Pública de Puebla (SEP) informó que, a la fecha, un total de 419 estudiantes pertenecientes a 77 escuelas ubicadas en 20 municipios de la entidad presentan síntomas del virus Coxsackie; las y los estudiantes contagiados permanecen en sus hogares con actividades académicas a distancia.

A través de un comunicado, la dependencia detalló que del total de escuelas, 73 son públicas y 4 privadas, de los niveles de preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.

Destacó que la suspensión de actividades es determinada por los directivos de cada plantel y únicamente en los salones en donde existen casos confirmados por las autoridades sanitarias, para evitar el contagio.

Posteriormente, con apoyo de las madres y padres de familia, realizan jornadas de limpieza en las aulas antes del retorno de los estudiantes a la escuela.

Los 20 municipios en los que se han detectado síntomas en los alumnos son:

Puebla, Izúcar de Matamoros, Tehuitzingo, Tlachichuca, Chalchicomula de Sesma, San Andrés Cholula, Santa Catarina Tlaltempan, Esperanza, Palmar de Bravo, Coronango, San Nicolás Buenos Aires, Teziutlán, Chietla, Tilapa, Tlapanalá, Atzitzihuacán, Acajete, Acatlán de Osorio, Aljocuca y Hueytamalco.

La SEP estatal aseguró que trabaja de manera coordinada con la Secretaría de Salud, a través de jornadas de limpieza, desinfección en las aulas y zonas de uso común.

Las recomendaciones para prevenir la propagación del virus son:

Lavarse las manos con agua y jabón regularmente.

regularmente. Evitar compartir utensilios , vasos u otros objetos personales .

, u . Evitar contacto con personas infectadas .

. Mantener limpias las superficies y objetos de uso común .

. Usar cubrebocas.

