Comienza el “Festival Sendero al Mictlán” en San Andrés Cholula

Para dar inicio a la temporada de Día de Muertos, una de las tradiciones más representativas de México, la presidenta municipal Lupita Cuautle Torres encabezó la inauguración del “Festival Sendero al Mictlán”, en su quinta edición.

Durante el acto protocolario, la edil destacó que el Parque Intermunicipal se consolida como sede de uno de los festivales más importantes y esperados en el Estado, al reunir tradición, cultura, arte, música, gastronomía y experiencias sensoriales que fortalecen la identidad de San Andrés Cholula como un destino cercano y atractivo para todas y todos.

Asimismo, dio la bienvenida a las y los visitantes e invitó a disfrutar de las actividades programadas durante tres fines de semana, siendo los días 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre los de mayor relevancia. Resaltó que el evento contará con un ambiente de seguridad y tranquilidad para que las familias vivan la experiencia con confianza y alegría.

Agradeció también la presencia de la Secretaría de Cultura, Alejandra Pacheco Mex, así como de directivos de la Secretaría de Desarrollo Turístico del Gobierno del Estado y de las personalidades y artistas que se sumaron a la celebración.

Previo a la inauguración, se realizó una rodada alusiva al Día de Muertos y posteriormente un recorrido por la exposición de tumbas artesanales.

Entre las actividades que podrán disfrutar las familias destacan el recorrido de 13 catrinas monumentales, un foro artístico-cultural con presentaciones musicales, artísticas, teatrales y dancísticas, la experiencia sensorial “Cholula: entre la vida y la muerte”, proyecciones de cine en panteones, el carnaval “Un viaje al Mictlán”, la premier del documental “Regresar”, la participación de artistas de reconocimiento, la charla “Pases para la vida eterna, cultos y devociones fúnebres en la Cholula Novohispana”, el concurso de disfraces para mascotas y el corredor gastronómico y artesanal, entre otras grandes sorpresas.

De esta manera, el Gobierno Municipal invita a las familias a ser parte del “Sendero al Mictlán 2025” en San Andrés Cholula, un recorrido lleno de color, sabor y tradición para celebrar la vida y honrar la memoria de quienes han partido, pero siguen presentes en el corazón de su gente.

