Accidente de autobús en Brasil deja al menos 16 muertos

Al menos 16 personas murieron y 17 resultaron heridas tras un accidente de autobús ocurrido la noche del viernes en la carretera federal entre los municipios de Paranatama y Saloá, en Pernambuco, Brasil.

El vehículo transportaba aproximadamente 30 pasajeros con destino a la ciudad brasileña de Brumado, Bahía. Entre los fallecidos se confirmaron once mujeres, cuatro hombres y uno sin identificar.

De acuerdo con los informes de la Policía de Carreteras Federal, el conductor perdió el control de la unidad, se desplazó al carril contrario e impactó contra rocas y un banco de arena antes de volcar.

El conductor, quien sufrió heridas leves, se sometió a una prueba de alcoholemia con resultado negativo. En su declaración ante las autoridades, alegó que una falla en los frenos provocó el siniestro.

La gobernadora de Pernambuco, Raquel Lyra, indicó que monitorea la situación, mientras el gobernador de Bahía, Jerônimo Rodrigues, activó equipos para apoyar en la identificación y atención de víctimas.

Por su parte, la Policía Civil inició una investigación para determinar las causas exactas del accidente y deslindar responsabilidades, que ocurrió en una de las regiones más pobres del noreste brasileño.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su “profunda tristeza” por el accidente del autobús y envió su “más sentido pésame y solidaridad” a familiares y amigos de las víctimas.

Com muita tristeza, tomei conhecimento do grave acidente envolvendo um ônibus de turismo na BR-423, no agreste de Pernambuco, que tirou a vida de ao menos 17 pessoas e deixou outras feridas. Às famílias e amigos das vítimas, expresso minhas mais sinceras condolências e… — Lula (@LulaOficial) October 18, 2025

