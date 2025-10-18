Rehabilitarán puente afectado por lluvias que comunica a Zihuateutla y Tlaola

En el marco de las acciones para atender a las comunidades afectadas por las intensas lluvias en la Sierra Norte, el gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, supervisó los daños estructurales del Puente Tecpatlán que está sobre el Río Necaxa, infraestructura que conecta con los municipios de Zihuateutla y Tlaola. La medida busca restablecer la conectividad en las comunidades afectadas y garantizar la seguridad vial en el municipio que sufrió estragos.

Acompañado por la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, en representación de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, el mandatario estatal constató las afectaciones causadas por el aumento del caudal. También escuchó a la población, con quienes se comprometió a otorgarles apoyo y reafirmó el compromiso del Gobierno del Estado para garantizar la seguridad de la población, así como restablecer la conectividad vial en la zona.

El gobernador Alejandro Armenta reconoció la importancia del puente y del muro de contención dañados, así como los riesgos que representa; por ello exhortó a la población a tomar precauciones y evitar cruzar el puente con vehículo. Por lo pronto, dijo, deberá usarse solo de forma peatonal. “Estén tranquilos, tomen sus precauciones; este paso hay que limitarlo a peatonal. Más vale su vida”, aseguró.

El titular del ejecutivo señaló que enviarán carretillas para que la población pase productos básicos de un lado a otro, para así evitar pasar con vehículos. “La vida vale más, no queremos un muerto”, afirmó y puntualizó que todos los daños serán reparados, tanto en escuelas, carreteras como puentes vehiculares.

Por su parte, la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social del Gobierno de México, Leticia Ramírez Amaya, afirmó que se realizarán los trabajos para reparar dicho puente en conjunto con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de la Marina (SEMAR), Guardia Nacional (GN). “En coordinación vamos a reparar este puente”, reiteró la funcionaria federal.

En su momento, el coordinador de Protección Civil, coronel Bernabé López Santos, subrayó que desde el Centro de Mando instalado en el municipio de Huauchinango atendieron desde un inicio a las 77 comunidades afectadas, por lo que actualmente solo 10 se mantienen bloqueadas. Cabe señalar que, de acuerdo con Protección Civil Estatal, en el puente se identificó un socavamiento en una columna de apoyo, desplazamiento de trabes y fractura en el alerón lateral.

“No veíamos algo así desde hace 29 años”, aseguró la señora Elizabeth Aldana, habitante de la comunidad de Tecpatlán, al referirse a los daños causados por las lluvias. Explicó que el puente afectado es vital para la comunicación con localidades como Cuatechalotla y su propia población. “Era el paso de todos los días”, señaló, al destacar que esa vía era fundamental para trasladarse al trabajo y transportar productos que abastecen las tiendas locales; ahora se trasladan a pie y con mucha precaución.

Otro testimonio que refleja la gravedad de las afectaciones es el del señor Isaac Carbajal, habitante de la región, quien diariamente utiliza su vehículo para trasladarse. Señaló que el puente de Patla es la única vía que conecta con Tecpatlán y otras localidades del municipio de Jopala. “Tenemos miedo de que el puente colapse por completo”, expresó con preocupación. Asimismo, reconoció la presencia y disposición del gobernador Alejandro Armenta, quien acudió personalmente a supervisar los daños, lo que dijo da esperanza de que se agilice la construcción de una nueva estructura que garantice seguridad y conectividad para todas las comunidades.

