Puebla se coloca como el cuarto estado más visitado del país

Al registrar la llegada de casi 18 millones de turistas, un aumento del 5.3 por ciento respecto a 2024, Puebla es el cuarto estado más visitado en todo el país, solo detrás de Quintana Roo, Ciudad de México y Jalisco. Así lo informó el gobernador Alejandro Armenta, quien reconoció el impulso que ha realizado en la materia la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y el trabajo interinstitucional con la secretaria de Turismo federal, Josefina Rodríguez.

El mandatario estatal refirió que todo lo que tiene que ver con turismo significa desarrollo económico para el estado y sus comunidades. “Nada de lo que hacemos es de manera individual, es sistémico”.

Reconoció el esfuerzo y trabajo de las y los empresarios del sector, quienes promueven y difunden el estado. En este contexto, el titular del Ejecutivo presentó la revista “Puebla, El Latido de México”, que circulará de manera mensual y estará disponible en restaurantes, tiendas y en puntos de conexión nacional e internacional. El ejemplar cuenta con imágenes de los sitios turísticos de la entidad, así como un calendario de actividades.

La secretaria de Desarrollo Turístico, Carla López-Malo Villalón, informó que en 2025 se logró una derrama económica de 20 mil millones de pesos, 10 puntos porcentuales más respecto al año anterior. Explicó que la ocupación hotelera registró 51 por ciento y la estadía de los turistas fue de 1.84 días; el objetivo es llegar a dos noches la permanencia.

Detalló que la llegada de turistas nacionales a cuartos de hotel fue de 6 millones, 3.98 por ciento más en relación con 2024, mientras que la llegada de paseantes internacionales incrementó de 9.79 por ciento, reflejado en 933 mil personas. En relación a la llegada de visitantes a museos y zonas arqueológicas, dijo que creció 7 por ciento, con casi 500 mil personas.

Por último, Carla López-Malo resaltó que Puebla tuvo presencia en 17 países como parte del Plan Integral de Promoción Turística que se puso en marcha durante 2025. Así como una campaña de publicidad dirigida a paisanos migrantes en cines de ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, California; Nueva York y Dallas, Texas. Por ello, añadió que la visita a los Pueblos Mágicos aumentó 7.16 por ciento en relación con 2024.

