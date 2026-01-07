Aseguran una motocicleta robada y a presunto responsable en Atlixco

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Atlixco informó que, durante un recorrido de seguridad y vigilancia en la comunidad de Santa Cruz Axocopan, elementos de la Policía Municipal recuperaron una motocicleta con reporte de robo y aseguraron a una persona presuntamente relacionada con el hecho.

El aseguramiento se realizó sobre el camino a Axocopan, luego de que un ciudadano solicitara apoyo tras identificar a un masculino que viajaba a bordo de su unidad, la cual le había sido robada horas antes. Tras verificar el número de identificación vehicular, se confirmó una predenuncia de robo vigente.

El conductor fue detenido por su probable responsabilidad en el delito de detentación de vehículo con reporte de robo, se le informaron sus derechos y fue puesto a disposición de la autoridad competente.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y el Gobierno de Atlixco refrendaron su compromiso con la vigilancia permanente y la seguridad de la ciudadanía.

