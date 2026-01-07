Realizan operativo interinstitucional de disuasión en Cuautlancingo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil de Cuautlancingo, en coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Puebla, la SEMAR y la Policía Municipal, llevó a cabo un “Operativo interinstitucional de disuasión” en el municipio.

Este consistió en patrullajes terrestres y aéreos con el apoyo de un helicóptero de la Policía del Estado por la cabecera municipal y las juntas auxiliares de San Lorenzo Almecatla, Sanctorum y Chautenco, con la finalidad de inhibir posibles actos delictivos, así como garantizar la seguridad de la población.

El gobierno de Cuautlancingo refrenda su compromiso de seguir con el trabajo coordinado con el Gobierno de Puebla, pues comparten el objetivo de combatir de manera frontal la delincuencia.

Te recomendamos: