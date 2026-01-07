Reyes Magos llevan juguetes a hospitales del sur de Puebla

Este miércoles, la magia del Día de Reyes llegó a las unidades hospitalarias del sur de la capital poblana, donde niñas y niños en atención médica recibieron alrededor de 500 juguetes, gracias al gobernador Alejandro Armenta.

Junto a Melchor, Gaspar y Baltasar, el secretario de Salud, Carlos Alberto Olivier Pacheco, recorrió los hospitales de la Niñez Poblana, General del Sur y de la Mujer (Posada AME), para convivir con las y los pequeños pacientes y compartir momentos agradables.

“Venimos contentos y alegres, de parte del gobernador Alejandro Armenta, a entregar juguetes y a recordarles a las niñas y niños que no están solos, que su bienestar es una prioridad y que su fortaleza nos inspira todos los días”, expresó Olivier Pacheco, quien también estuvo acompañado por la subsecretaria María del Rocío Rodríguez Juárez.

Por su parte, la titular del Voluntariado de los Servicios de Salud, Berenice Heredia Bustos, señaló que estas acciones continuarán durante la semana en distintos nosocomios al interior del estado, con el propósito de llevar momentos de ilusión y acompañamiento a más niñas y niños.

Con estas acciones, el Gobierno del Estado de Puebla reitera su compromiso de brindar una atención integral, humana y cercana a las y los pequeños de la entidad, al promover su bienestar y acompañamiento durante su estancia hospitalaria.

Te recomendamos: