Destacan a Puebla como referente nacional en ciencia y tecnológica

En el fortalecimiento de la agenda científica y tecnológica del país, Puebla se consolida como un referente nacional con proyectos estratégicos de alto impacto, así lo señaló la secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI), Rosaura Ruiz Gutiérrez, al destacar el impulso que ha permitido consolidar iniciativas clave con el respaldo del gobernador Alejandro Armenta Mier y en sintonía con la visión nacional que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Durante su participación en la Cátedra Magistral Matilde Montoya, en el salón Barroco de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), subrayó el desarrollo del proyecto Kutsari para la producción de semiconductores, en coordinación con el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica (INAOE), como una apuesta clave para la soberanía tecnológica del país.

Asimismo, resaltó la participación de la entidad en proyectos científicos de alcance internacional, como el Gran Telescopio Milimétrico y el impulso a Olinia, considerado el primer auto eléctrico mexicano, iniciativas que fortalecen la innovación y la capacidad científica nacional.

En el ámbito académico, reconoció el respaldo de las y los legisladores para la creación de la Cátedra Matilde Montoya, al señalar que este tipo de espacios fomenta el interés por la ciencia, la educación y el conocimiento entre las nuevas generaciones.

Con más de cinco décadas de trayectoria en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), la secretaria presentó la ponencia “Evolución Biológica”, con énfasis en su relevancia para la comprensión del desarrollo de la vida y el avance del conocimiento científico.

El Gobierno de México y el estado de Puebla refrendan su compromiso con el fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la educación como pilares del desarrollo nacional.

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