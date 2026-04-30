Presentan Medio Maratón del Día del Papá en San Andrés Cholula

Lupita Cuautle, presidenta municipal de San Andrés Cholula, presentó la 12ª edición del Medio Maratón del Día del Papá 2026, una competencia que se ha consolidado como tradición en el municipio y que se llevará a cabo el próximo 21 de junio.

Durante su mensaje, la edil subrayó el valor social de esta iniciativa, ya que no es solo una competencia, es una actividad incluyente y un homenaje a los papás que todos los días corren la carrera más importante, la de sacar adelante a sus familias.

Afirmó que la intención es generar un punto de encuentro donde las familias compartan tiempo de calidad, se activen mediante el deporte con la certeza de que lo harán en un lugar seguro, en un ambiente tranquilo y con los servicios y atenciones para que sea un evento donde lo más importante sea la convivencia y el gusto por correr.

Por su parte, Nohemí Azcatl Cortés, secretaria del Bienestar, detalló que la competencia iniciará a las 6:30 horas y contará con tres modalidades: carrera de 21 y 10 kilómetros y caminata familiar de 2.5 kilómetros. Asimismo, informó que las inscripciones estarán abiertas hasta el 20 de junio de 2026, disponibles de manera presencial en tiendas Mistertennis y en línea a través de la plataforma Asdeporte.com, lo que permitirá una amplia convocatoria para clubes, asociaciones, deportistas y público en general.

A su vez, Javier Castellanos Nava, presidente de J&J Sports e integrante del comité organizador, explicó el recorrido y que se esperan aproximadamente 5 mil asistentes, las inscripciones tienen un costo de 390 pesos para las distancias de 21 y 10 km, mientras que la caminata será gratuita.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal afianza a San Andrés Cholula como un referente en la promoción del deporte a nivel nacional e internacional, impulsando la convivencia familiar y el cuidado de la salud.

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