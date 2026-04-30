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miércoles, abril 29, 2026
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Realizan taller de Karate Do con 500 estudiantes en Izúcar

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Cada escuela visitada recuerda que joven no está sola, señala titular de las Mujeres.

En el Centro Escolar presidente Lázaro Cárdenas, en el municipio de Izúcar de Matamoros, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Yadira Lira Navarro, encabezó el taller Karate Do por Amor a Puebla, con la participación de más de 500 alumnos de secundaria y bachillerato.

Durante la actividad transmitió herramientas de autocuidado, respeto y seguridad personal a través del karate do. El encuentro refrendó el compromiso del gobernador Alejandro Armenta Mier con el óptimo desarrollo de la juventud y la visión humanista de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

La titular de la secretaría expresó: “Cada escuela que visitamos nos recuerda que la transformación inicia cuando una joven reconoce su valor, conoce sus garantías y sabe que no está sola. Con esa convicción, las acompañamos, escuchamos sus necesidades y abrimos caminos para su futuro”.

Además, atendió de forma directa inquietudes, propuestas y experiencias, con el propósito de tomar en cuenta esas observaciones y fortalecer, desde su encargo, la prevención y las atenciones dirigidas a las habitantes del estado.

La alumna Fernanda Loera manifestó con emoción: “Hoy me sentí vista y valorada. Saber que existe una dependencia que sí nos representa como ciudadanas nos toma en cuenta, hace sentir que soy parte de la red de personas que puede alzar la voz y seguir adelante”.

Con presencia directa en las escuelas, el Gobierno del Estado de Puebla, a través de estas acciones, fortalece espacios seguros para niñas, adolescentes y jóvenes, donde su voz cuenta y sus metas encuentran respaldo.

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