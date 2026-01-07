CDMX rescata a más de 900 animales de un refugio por maltrato

El Gobierno de la Ciudad de México anunció el rescate total de los animales del Refugio Franciscano, ubicado en la alcaldía Cuajimalpa, tras confirmar condiciones de maltrato, hacinamiento y crueldad animal. La medida se tomó luego de una orden judicial y denuncias ciudadanas. En un comunicado oficial, la Coordinación General de Comunicación Ciudadana de la CDMX informó que el operativo se realizó bajo un enfoque de protección animal, legalidad y respeto a los derechos de los seres sintientes, priorizando su bienestar.

Autoridades capitalinas señalaron que, tras las inspecciones de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX y la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT), se comprobó que los animales carecían de atención veterinaria, alimento suficiente y espacios dignos. De acuerdo con el comunicado, el censo preliminar identificó 936 animales, de los cuales la mayoría presentaba signos de abandono, enfermedades o lesiones, lo que confirmó la urgencia del rescate.

Durante el operativo, los animales fueron trasladados de forma ordenada y supervisada a distintos centros especializados, como el Hospital Veterinario de la Ciudad de México, instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal y otros albergues certificados. La Coordinación General de Comunicación Ciudadana destacó que los traslados se realizaron bajo protocolos de bienestar animal y que los casos más graves recibirán atención médica urgente, incluso en clínicas privadas.

El rescate se llevó a cabo en medio de una disputa legal por el predio donde operaba el refugio; sin embargo, el Gobierno capitalino reiteró que la prioridad es salvaguardar la vida y la integridad de los animales, sin intervenir en conflictos entre particulares.

