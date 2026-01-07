Puebla presenta a sus cinco refuerzos para el Clausura 2026

El Club Puebla presentó oficialmente a sus cinco refuerzos a unos días del arranque del Clausura 2026. Con un perfil poco conocido y llenos de ilusión, estos elementos se incorporan al proyecto del técnico también debutante, Albert Espigares.

Los nuevos elementos son Ignacio Maestro Puch, Eduardo Mustre, Daniel Gutiérrez, Juan Pablo Vargas y Kevin Velasco (regreso), todos ya disponibles para la primera jornada.

Maestro Puch, de 22 años, es un delantero argentino proveniente de Club Atlético Independiente, pero su último equipo fue el Club Atlético San Martín de la Primera Nacional (segunda división).

A pesar de una mala racha y números bajos, tuvo una grata participación en el anterior Mundial Sub-20 con su selección, por lo que viene como una apuesta a futuro para el ataque poblano.

Por su parte, Kevin “La Foquita” Velasco vuelve del préstamo que tuvo por el Athletico Paranaense. A su regreso dijo estar motivado y que tiene el compromiso de aportar todo al equipo.

En sus primeras temporadas con la franja fue un extremo muy desequilibrante, pero en su última campaña decayó el rendimiento y optó por la cesión. No obstante, su vuelta será crucial para explotar el ataque por las bandas.

Lo que hacía mucha falta y que llega como esencial es el experimentado defensa tico, Juan Pablo Vargas. De 30 años y de 1.92 cm de estatura, viene con grandes torneos en el fútbol colombiano con Millonarios FC, y con un gran currículum en equipos grandes de Costa Rica, como Herediano y Alajuelense.

Con su juego aéreo y buena lectura defensiva, ayudarán a complementar la parte central junto al joven Rodrigo Pachuca. “Para la afición, que sepa que voy a dejar todo de mí dentro del campo; la idea es regresar a Puebla al lugar que se merece”, sentenció.

Finalmente, Eduardo Mustre y Daniel Gutiérrez (portero), ambos mexicanos, se incorporan con el Puebla en búsqueda de una oportunidad para consolidarse en la Liga MX.

Con un plantel de 30 jugadores y con una nueva cara al frente del banquillo, el Club Puebla buscará sacar el resultado en su visita al Estadio Jalisco cuando enfrente al Atlas FC de Diego Cocca este viernes en la Jornada 1 del Clausura 2026.

Editor: Alejandro Villanueva

