FGE Puebla reporta disminución del 15% en narcomenudeo

La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, informó que, derivado de las acciones de inteligencia y operativas, se logró una reducción del 15% en la incidencia del delito de narcomenudeo en el estado, en el periodo del 01 de diciembre de 2024 al 30 de noviembre de 2025, en comparación con el lapso anterior, al pasar de mil 884 carpetas de investigación a mil 452. “El narcomenudeo afecta el tejido social y fomenta la violencia e inseguridad; por ello, su combate constituye una prioridad absoluta para la Institución”, afirmó.

Asimismo, la fiscal del Estado reveló que se ejecutaron 157 cateos, lo que representa un golpe directo a las estructuras criminales dedicadas a esta actividad, ya que esto derivó en la detención de 307 personas, la vinculación a proceso de mil 401 imputados y la obtención de 112 sentencias condenatorias.

Por otra parte, Pastor Betancourt precisó que el combate a la violencia de género se ha convertido en una prioridad ineludible, atendida con firmeza y ejecutada sin descanso por la Fiscalía del Estado. “Al respecto, fueron puestas a disposición 166 personas detenidas en flagrancia y se ejecutaron 229 órdenes de aprehensión”, puntualizó.

Finalmente, la titular de la institución procuradora de Justicia expuso que, como parte de la colaboración interinstitucional, la Fiscalía estatal participó en 723 operativos conjuntos con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Guardia Nacional (GN), Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Secretaría de Seguridad Ciudadana del Municipio de Puebla (SSC), así como las Policías Municipales de diferentes municipios de Puebla, lo cual se traduce en un intercambio permanente de información y apoyo en las labores de investigación y campo.

Con estos resultados, la Fiscalía General del Estado refrenda su compromiso de combatir frontalmente a la delincuencia y garantizar el acceso a la justicia, mediante acciones coordinadas, firmes y permanentes en favor de las y los poblanos.

