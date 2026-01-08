Estrategia de seguridad impulsa turismo en Puebla: Armenta

“La estrategia de cuidar a Puebla por tierra y por aire nos ha permitido desactivar a grupos delictivos, y eso, sin duda, hace que la atracción turística sea más contundente”, afirmó el gobernador Alejandro Armenta.

Al ser una de las entidades más pobladas de México, el mandatario reconoció que se enfrentan los retos con una estrategia integral que ya muestra efectos medibles, como resultado de acciones respaldadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), Secretaría de Marina (SEMAR) y de la Guardia Nacional (GN).

Alejandro Armenta destacó que el avance de Puebla del quinto al cuarto lugar en indicadores turísticos nacionales refleja un entorno más seguro respecto a periodos gubernamentales anteriores, lo que genera confianza entre las y los visitantes nacionales e internacionales.

Señaló que la continuidad del operativo “Puebla Segura”, con vigilancia por tierra y por aire, se apoya en coordinación sistémica entre dependencias estatales y federales, fuerzas armadas y fiscalías, además de acciones preventivas como la campaña “Festejemos en Paz”, enfocada en reducir riñas y homicidios asociados al consumo excesivo de alcohol. El objetivo, afirmó, es sostener la tendencia a la baja, superar marcas actuales y garantizar convivencia armónica y bienestar social.

Cabe resaltar que durante el primer año de administración, el estado reportó una disminución en la incidencia de 14 delitos, entre ellos 43 por ciento menos feminicidios, 629 robos de vehículo menos, 796 casos menos contra transportistas, 825 robos a negocios menos y una reducción de 52.5 por ciento en trata de personas. Estos resultados fortalecen la seguridad cotidiana, elevan la confianza social y consolidan la atracción turística en toda la entidad.

